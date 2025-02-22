Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров» из-за грязи, просрочки и отсутствии воды Юлия СоколоваШирокий общественный резонанс вызвали результаты масштабных проверок, проведённых Роспотребнадзором в торговых точках сети «Светофор».
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