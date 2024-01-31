В суд поступило дело о нападении актёра Канахина на село в Брянской области

Во второй западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего российского актёра Кирилла Канахина, которого обвиняют в нападении на сёла в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса»*.
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