Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с незаконной вырубкой леса

Минприроды подготовило концепцию законопроекта, направленного на борьбу с незаконной вырубкой леса. Документ предусматривает выделение Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 4,75 млрд рублей ежегодно, сообщает РБК.