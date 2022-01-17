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Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с незаконной вырубкой леса

Минприроды попросило 4,75 млрд рублей на борьбу с незаконной вырубкой леса

Минприроды подготовило концепцию законопроекта, направленного на борьбу с незаконной вырубкой леса. Документ предусматривает выделение Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 4,75 млрд рублей ежегодно, сообщает РБК.

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