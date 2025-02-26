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Царьград

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Москалькова предлагает алименты для студентов старше 18 лет в России

Москалькова предлагает алименты для студентов старше 18 лет в России

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призывает внести в Семейный кодекс норму о выплате алиментов совершеннолетним детям, продолжающим обучение.

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