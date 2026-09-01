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Миллионы за Барвиху или бесплатные классы: где и за сколько учатся дети российских звёзд

Миллионы за Барвиху или бесплатные классы: где и за сколько учатся дети российских звёзд

У знаменитостей хватает возможностей устроить детей в самые комфортные условия: от закрытых подмосковных гимназий с бассейнами, билингвальным обучением и шеф-поварами до индивидуальных учебных программ.

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