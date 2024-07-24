Артиллеристы ВС РФ разгромили опорпункт ВСУ на правом берегу Днепру

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» круглосуточно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.
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