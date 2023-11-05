Действующий мэр Кишинева Иван Чебан вырвался вперед на выборах с 56,8% голосов

Действующий мэр Кишинева Иван Чебан лидирует на выборах градоначальника. Он набрал 56,8% голосов, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки протоколов с пяти участков из 305, пишет ТАСС.
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