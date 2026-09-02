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«Разговоры о важном» 1 сентября: как в Тверской области стартовал новый учебный год

«Разговоры о важном» 1 сентября: как в Тверской области стартовал новый учебный год

«Разговоры о важном» задали тон новому учебному году в Тверской области 1 сентября 2026 года во всех образовательных учреждениях Тверской области учебный год начался с масштабного внеурочного занятия «Разговоры о важном».

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