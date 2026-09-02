«Разговоры о важном» 1 сентября: как в Тверской области стартовал новый учебный год

«Разговоры о важном» задали тон новому учебному году в Тверской области 1 сентября 2026 года во всех образовательных учреждениях Тверской области учебный год начался с масштабного внеурочного занятия «Разговоры о важном».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым