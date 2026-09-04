Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского

Жесткие языковые запреты на Украине вызвали новую волну возмущения, на что обратила внимание одна из украинских блогеров .
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