Киберпреступники начали использовать фишинговые сайты с «разблокировкой Viber»

Мошенники распространяют в Сети фишинговые ресурсы под видом «средств обхода блокировок» Viber. Новый способ обмана начался после того, как 13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру на территории России, рассказал «Известиям» руководитель департамента расследований T.