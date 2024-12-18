Киберпреступники начали использовать фишинговые сайты с «разблокировкой Viber»

Мошенники распространяют в Сети фишинговые ресурсы под видом «средств обхода блокировок» Viber. Новый способ обмана начался после того, как 13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру на территории России, рассказал «Известиям» руководитель департамента расследований T.
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