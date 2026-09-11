Учёные выяснили происхождение британских «Стрел дьявола»

Откуда взялись «Стрелы дьявола»? Учёные нашли ответ, не потревожив древние камни.Британские менгиры «Стрелы дьявола» (Devil’s Arrows) появились около четырёх тысяч лет назад.
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