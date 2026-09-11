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Царьград

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Учёные выяснили происхождение британских «Стрел дьявола»

Учёные выяснили происхождение британских «Стрел дьявола»

Откуда взялись «Стрелы дьявола»? Учёные нашли ответ, не потревожив древние камни.Британские менгиры «Стрелы дьявола» (Devil’s Arrows) появились около четырёх тысяч лет назад.

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