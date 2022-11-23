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Округ Майами-Дейд добивается права как можно скорее убрать название FTX с арены «Хит»

Округ Майами-Дейд обратился в федеральный суд США по делам о банкротстве с просьбой о немедленном разрешении расторгнуть соглашение о правах на наименование с компанией FTX и убрать данный бренд с арены, где выступает «Майами».

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