На ВИЗе построят три школы и два детских сада

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появятся три новых школы и два детских сада. Их возведут в квадрате улиц Татищева – Исламова (перспективная) – Крауля, где планируют построить несколько крупных жилых кварталов.
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