Ловрен попал в сборную 1-го тура ЧМ-2022 от WhoScored. У него 7,8 за матч с Марокко

Деян Ловрен попал в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored. Защитник сборной Хорватии и «Зенита» получил оценку 7,8 за матч с Марокко (0:0).
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