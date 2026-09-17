Налоговая служба в сентябре закрыла косметическую компанию блогера Карины Кросс

Налоговая служба решила закрыть косметическую компанию «Кара Кросс косметикс», соучредителем которой является известный российский блогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Блогерша Анастаси...
- People and Nature...
- АП Мерц: экономика Г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым