12 африканских стран с лучшим качеством жизни

Согласно различным отчётам, качество жизни на Африканском континенте медленно, но верно растёт. Издание Insider Monkey проанализировало данные из открытых источников и представило рейтинг ведущих стран по этому параметру.
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