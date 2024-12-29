Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Интересно, Штаты сами понимают зачем они потратили бешеные деньги на войну с Россией, если ожидаемого результата ждат...США сократили вое...
  • Сергей Дмитриев
    Печально... Он не был таким хмурым и гневливым, как Байден. Надо бы составить рейтинг эффективности Президентов США п...Байден и Трамп вы...
  • Аркадий Цыганов
    Америкосы на многих растяжках. Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, в целом БРИКС. И в это время конфликт с мощной ядерной Р...Лавров: США должн...

Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией

Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Давно пора открыть пролив через Нью-Йорк им.СТАЛИНА!!!!
Ответить
12 час.
alik3456 Джексон
Говори по русски: Пиздюлей по самые уши трампа...
Ответить
12 час.
Евгения Болотова
Именно пожертвовать Грузией на это и рассчитывает США И если наша отделившаяся мелочь пойдёт на уступки США, то от от их стран, от их народа, бережно охранявшегося в СССР ни останется даже памяти.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх