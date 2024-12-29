Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
Комментарии
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alik3456 Джексон
Давно пора открыть пролив через Нью-Йорк им.СТАЛИНА!!!!
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12 час.
alik3456 Джексон
Говори по русски: Пиздюлей по самые уши трампа...
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12 час.
Евгения Болотова
Именно пожертвовать Грузией на это и рассчитывает США И если наша отделившаяся мелочь пойдёт на уступки США, то от от их стран, от их народа, бережно охранявшегося в СССР ни останется даже памяти.
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6 час.
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