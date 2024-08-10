Владелец запрещенной соцсети X Илон Маск путается в исторических фактах

Миллиардерам можно практически все. Любое неосторожно брошенное на светском рауте слово, любой гневный пост в социальных сетях создает известным и не очень известным людям кучу проблем вплоть до судебного преследования.
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