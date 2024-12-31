Чем занимались биологи в 2024 году

В традиционном дайджесте конца года мы бегло вспоминаем, что в течение года казалось нам более или менее важным в биологии и медицине: от переоценки генетической доли в заболеваниях до опасностей голодания, от онкогенных кишечных палочек до неподражаемых человеческих нейронов, от вредных отцовских митохондрий до рыжих котиков.