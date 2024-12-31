Чем занимались биологи в 2024 году

В традиционном дайджесте конца года мы бегло вспоминаем, что в течение года казалось нам более или менее важным в биологии и медицине: от переоценки генетической доли в заболеваниях до опасностей голодания, от онкогенных кишечных палочек до неподражаемых человеческих нейронов, от вредных отцовских митохондрий до рыжих котиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии