ДУМ захватывает наш медицинский рынок

ДУМ активно продвигает в России турецкие фармкомпании: организация решила не ограничиваться поездками на «повышение квалификации» в Турцию, поддерживающую радикальных исламистов, но и помочь ей в захвате медицинского рынка © Агент турецкой фармы ДУМ пускает щупальца в российскую медицину Из-за скандалов пятен на репутации Духовного управления мусульман (ДУМ) стало столько, что оно плотно ассоциируется с русофобией, поддержкой замещающей миграции и атрибутов радикалов, а также ролью агентов иностранного влияния.