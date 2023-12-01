Коротченко: Заявляя о линии обороны, Зеленский признает провал контрнаступления

Российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что слова Владимира Зеленского о строительстве линии обороны от Донбасса до запада Украины являются признанием киевского режима провала контрнаступления ВСУ.
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