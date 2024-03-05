Reuters: Евросоюз обсудит способы перехода к военной экономике

Европейская комиссия (ЕК) предложит Евросоюзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим "военной экономики" на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
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