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Reuters: Евросоюз обсудит способы перехода к военной экономике

Reuters: Евросоюз обсудит способы перехода к военной экономике

Европейская комиссия (ЕК) предложит Евросоюзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим "военной экономики" на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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