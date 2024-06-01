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Закон и Порядок

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10% республиканцев «отвернулись» от Трампа после суда

10% республиканцев «отвернулись» от Трампа после суда

Reuters: 10% республиканцев могут отказаться голосовать за Трампа из-за суда После решения суда присяжных о признании Трампа виновным по «делу Сторми Дэниелс» от него может отвернуться десятая часть потенциальных избирателей-республиканцев, следует из опроса Reuters / IPSOSФото: Erik S.

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