42-летняя Анна Седокова станцевала на камеру в наряде с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.
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