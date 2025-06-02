42-летняя Анна Седокова станцевала на камеру в наряде с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.