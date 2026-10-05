МИД: Япония своими действиями против России отдаляет перспективу мира на Украине

Япония своими действиями против Москвы отдаляет перспективу мира на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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