EJPC: правильное питание восстанавливает метаболизм даже без потери веса

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана установили, что переход на правильное питание улучшает работу метаболизма и защищает от опасного висцерального жира даже без потери веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии