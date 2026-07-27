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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин об отстранении России: «Не переживаю о том, что нельзя контролировать. Принимаю все как есть. Надеюсь, получится сыграть на Олимпиаде еще раз»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин не видит смысла тратить время и эмоции на переживания из-за отстранения сборной России от международных турниров.

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