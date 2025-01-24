«Может, тогда вернутся в кишлаки»: скандал с самарским депутатом, которому пришлось отстреливаться от нападавших мигрантов, получил продолжение

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Комментарии
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Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. полиционеры - тоже чиновники. часто ленивые и тупые.
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10 час.
Александр Пятнистый
Да пора из огнестрелов их стрелять на месте, а за угрозу кровной местью вырезать всех, не взирая на пол и возраст, только такие меры наведут порядок в этом стаде. На дипломатический визг внимания не  обращать.
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1 час.
Александр Пятнистый
Похоже, к этому все и идет
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1 час.

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