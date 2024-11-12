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Стоимость страховки по рискам прилета БПЛА выросла в России в 150 раз

Стоимость страховки по рискам прилета БПЛА выросла в России в 150 раз

Стоимость страховки для промышленных объектов в европейской и центральной России по риску «Терроризм и диверсия» возросла в 100–150 раз вследствие угрозы атак беспилотников, сообщил РИА Недвижимость совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

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