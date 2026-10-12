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Регионы России

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В Казани задержали подростка, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП

В Казани задержали подростка, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП

В Казани полиция задержала 15-летнего школьника, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, который насмерть сбил женщину-пешехода и покинул место дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

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