FT: признание США новых регионов РФ будет пересечением красной линии для Польши

Варшава и остальные страны Центральной Европы считают, что признание Соединенными Штатами новых регионов России станет "‎пересечением красной линии", пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на главу Совета по сотрудничеству с Украиной при премьере Польши Павла Коваля.