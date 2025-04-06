FT: признание США новых регионов РФ будет пересечением красной линии для Польши

Варшава и остальные страны Центральной Европы считают, что признание Соединенными Штатами новых регионов России станет "пересечением красной линии", пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на главу Совета по сотрудничеству с Украиной при премьере Польши Павла Коваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии