Специалист: «мишенью» молнии могут стать антенны или моторный отсек авто

В машины молния ударяет нечасто, но всё же такая вероятность существует, и обычно «мишенью» молнии становятся антенны или моторный отсек, предупредил в беседе с RT профессор РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
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