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Российская армия атаковала «Калибрами» украинский аэродром Кульбакино, где базировались дроны Bayraktar TB2

Российская армия атаковала «Калибрами» украинский аэродром Кульбакино, где базировались дроны Bayraktar TB2

Армия Российской Федерации атаковала крылатыми ракетами «Калибр» украинский аэродром Кульбакино в Николаевской области, где базировались купленные Киевом у Турции беспилотники Bayraktar TB2.

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