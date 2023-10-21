Квиз, плиз! Астраханцев зовут проявить смекалку и эрудицию в интеллектуальной игре

С 14 марта этого года в Астрахани работает франшиза самого массового и популярного интеллектуального проекта “Квиз, плиз!” Интеллектуальное движение в Астраханской области развивается уже давно, и не удивительно, что такой известный проект начал работу в нашем городе.
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