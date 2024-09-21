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"После теракта в Ливане - решатся ли США и их союзники травить продовольствие? Заразить его вирусом? Вопрос не требующий ответа."

"После теракта в Ливане - решатся ли США и их союзники травить продовольствие? Заразить его вирусом? Вопрос не требующий ответа."

Сегодня мы все проснулись в новом мире. Мире, в котором западные страны начали закладывать в оборудование и бытовую технику не только жучки GPS и прослушку, но и взрывчатку для массового убийства представителей неугодных им стран и народов.

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