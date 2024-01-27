Техас может стать местом начала новой гражданской войны в США

Игл-Пасс. США. Кризис из-за мигрантов на юге США грозит перейти в гражданскую войну. 12 штатов отправили войска Национальной гвардии в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта, перекрывшего границу с Мексикой вопреки предписаниям федеральных властей, передает «Рен ТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии