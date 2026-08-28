Milo Yiannopoulos Detained by ICE After Overstaying Visa, Faces Deportation The Department of Homeland Security announced Friday that Immigration and Customs Enforcement agents arrested conservative political pundit Milo Yiannopoulos for overstaying his visa and that the British commentator will soon be deported from the United States back to Britain.
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