Ледовый городок в Академическом будет посвящен космосу

В Академическом районе перед Новым годом откроется ледовый городок. По уже сложившейся ежегодной традиции организует его для жителей АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области).
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