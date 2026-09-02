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Санкт-Петербургта «Борынгы Казан» күргәзмәсе ачыла

Санкт-Петербургта «Борынгы Казан» күргәзмәсе ачыла

Татарстан Республикасының Санкт-Петербургтагы даими вәкиллегендә Россия һәм Татарстан Рәссамнар берлекләре әгъзасы Анатолий Пашинның «Борынгы Казан» күргәзмәсе ачыла.

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