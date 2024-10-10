В Крыму озвучили последствия вступления Украины в НАТО

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что первый пункт мирного плана обязательно должен включать вступление Украины в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии