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В Крыму озвучили последствия вступления Украины в НАТО

В Крыму озвучили последствия вступления Украины в НАТО

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что первый пункт мирного плана обязательно должен включать вступление Украины в НАТО.

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