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Царьград

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Последний паспорт генерала: Человек, создавший армию, отказался быть гражданином

Последний паспорт генерала: Человек, создавший армию, отказался быть гражданином

Человек, который создавал армянскую армию, отказался быть гражданином своей страны. Генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц вернул паспорт Республики Армении – и получил в ответ короткое уведомление: "Вы лишены гражданства".

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