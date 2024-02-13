Уполномоченный Кабардино-Балкарии принял участие в публичных мероприятиях территориального управления Россельхознадзора

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев в режиме онлайн принял участие в публичном мероприятии по обсуждению правоприменительной практики Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике за 2023 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии