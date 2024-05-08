Уважаемые товарищи, соотечественники, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю всех со священным праздником – Днем Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне! Наша Родина выстояла, отразила фашистскую агрессию и осталась свободной, сильной и независимой!Разгром фашизма стал событием мирового значения, подарившим человечеству справедливый и прочный мир!Мы в неоплатном долгу перед героями, чьи мужество и стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию спасли Отечество, защитили мир! Всех сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны бойцов и командиров, членов партизанских отрядов, тружеников тыла объединяло одно желание – отстоять честь Отчизны и дать отпор ненавистному врагу.