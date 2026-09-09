Как-то европейцам – точнее, евросоюзцам, мы ведь тоже Европа - сильно не повезло.В 2027 году они решил полностью отказаться от российского газа.
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