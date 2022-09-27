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«Решила попробовать себя в новой профессии». Алена Косторная будет вести колонку для ТАСС

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная будет вести колонку для ТАСС. «Вы знаете, что я являюсь чемпионкой Европы по фигурному катанию, в данный момент я вынуждена взять небольшой перерыв, поскольку восстанавливаюсь после операции.

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