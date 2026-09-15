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Новости Тамбова

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Трое жителей Тамбовской области отдали мошенникам почти 1,8 миллиона рублей

Трое жителей Тамбовской области отдали мошенникам почти 1,8 миллиона рублей

Происшествия, сегодня, 16:52 Фото: ПроТамбов Читайте также: Грузовик насмерть сбил женщину на переходе у Вечного огня в Тамбове (вчера, 18:25) Осуждённую за хищение студенческих выплат сотрудницу МичГАУ освободили в зале суда (12.

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