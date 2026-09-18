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Царьград

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ФАС России ввела регистрацию сделок с алюминием с 2027 года

ФАС России ввела регистрацию сделок с алюминием с 2027 года

С 1 марта 2027 года ФАС РФ обязывает зарегистрировать сделки с первичным алюминием вне биржи. Минимальный объем - 20 тонн.

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