Любовь — наркотик? 8 признаков любовной зависимости, которые вредят отношениям

Любовь может иметь негативные последствия, и одно из них — зависимость от собственных чувств. Человек становится одержимым другим человеком, пытаясь найти в отношениях эмоциональную поддержку, и зачастую это переходит все границы.
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