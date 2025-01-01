Су-57 — как российский истребитель вызывает интерес даже у скептиков

5516 прочтений Оглавление Однако стоит учесть, что на выставке демонстрировалась более ранняя версия Су-57 Что же за машина Су57 054 представлена на выставке? Итак, китайцы действительно подняли пару бровей, когда увидели Су-57 на своем авиашоу в Чжухае.