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Аргументы и Факты

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Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией

Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией

Бывший полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что государства Евросоюза объективно не располагают достаточными ресурсами для финансирования Украины в ее противостоянии с Россией.

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