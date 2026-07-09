Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией

Бывший полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что государства Евросоюза объективно не располагают достаточными ресурсами для финансирования Украины в ее противостоянии с Россией.
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